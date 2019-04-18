Директор ЖФК «Рязань-ВДВ» рассказала о планах команды на текущий сезон

Директор ЖФК «Рязань-ВДВ» Светлана Подоль заявила, что клуб в нынешнем сезоне постарается защитить титул. Об этом руководитель сообщила в интервью пресс-службе команды.
Другая важнейшая задача — привлечение в команду мастеров своих воспитанников.
«Мы входим в новый сезон в качестве действующего чемпиона страны. Естественно, одна из главных задач — подтверждение столь высокого статуса. При этом игровой опыт должны получать юные воспитанницы рязанского футбола, чтобы подрастающее поколение видело — возможность попасть в команду мастеров вполне реальна и есть у каждого. Думаю, также есть отличный шанс пройти в 1/8 финала Лиги Чемпионов», — сказала Подоль.
В первой игре Чемпионата России по футболу среди женских команд Высшего дивизиона коллектив «Рязани-ВДВ» одержал убедительную победу.
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