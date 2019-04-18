Рязанцев пригласили на традиционный полумарафон «Рязанский Кремль», который пройдет 12 мая. Старт пробегу дадут в 10:00 на Соборной площади.
Участниками соревнований могут стать профессиональные спортсмены, учащиеся и студенты вузов и СПО, любители бега из Рязани и области, а также других субъектов России.
Пройти электронную регистрацию можно на официальном
Программа соревнований:
- 8:00 — 10:00 регистрация участников (Соборная площадь, дом 16);
- 9:30 — старт 200 метров «метр с кепкой» (дети до 14 лет);
- 9:40 — торжественное открытие;
- 10:00 — старт 10 километров (спортсмены не моложе 16 лет);
- 10:00 — старт полумарафона 21 километр 97 метров (спортсмены не моложе 18 лет).
Победителей и призеров определят в следующих возрастных группах:
- дети до 14 лет;
- мужчины и женщины: 16-17, 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70 лет и старше.
На дистанции 200 метров наградят всех участников соревнований. В забегах на 21 километр 97 метров и 10 километров призы получат спортсмены, занявшие с первого по третье место. Кроме того, учреждены специальные призы «За волю к победе».