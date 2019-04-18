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16:34, 18 апреля 2019 530

Рязанцев пригласили на традиционный полумарафон «Рязанский Кремль»

Рязанцев пригласили на традиционный полумарафон «Рязанский Кремль»

Рязанцев пригласили на традиционный полумарафон «Рязанский Кремль», который пройдет 12 мая. Старт пробегу дадут в 10:00 на Соборной площади.

Участниками соревнований могут стать профессиональные спортсмены, учащиеся и студенты вузов и СПО, любители бега из Рязани и области, а также других субъектов России.

Пройти электронную регистрацию можно на официальном сайте до 12 мая.

Программа соревнований:

  • 8:00 — 10:00 регистрация участников (Соборная площадь, дом 16);
  • 9:30 — старт 200 метров «метр с кепкой» (дети до 14 лет);
  • 9:40 — торжественное открытие;
  • 10:00 — старт 10 километров (спортсмены не моложе 16 лет);
  • 10:00 — старт полумарафона 21 километр 97 метров (спортсмены не моложе 18 лет).

Победителей и призеров определят в следующих возрастных группах:

  • дети до 14 лет;
  • мужчины и женщины: 16-17, 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70 лет и старше.

На дистанции 200 метров наградят всех участников соревнований. В забегах на 21 километр 97 метров и 10 километров призы получат спортсмены, занявшие с первого по третье место. Кроме того, учреждены специальные призы «За волю к победе».

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