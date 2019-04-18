Владимирская тяжелоатлетка завоевала три «золота» на первенстве России

Владимирская тяжелоатлетка Ирина Фурдик завоевала три золотые медали на первенстве России среди юниоров и юниорок от 15 до 23 лет. Об этом сообщил
В соревнованиях участвуют 190 спортсменов из 33 регионов страны.
Владимирскую область представляют 12 тяжелоатлетов.
Ирина Фурдик стала лучшей в рывке (78 кг), толчке (92 кг) и сумме двоеборья (170 кг).
Также в первый день успешно выступила представительница владимирской команды Светлана Кокунова.
Выступая в весовой категории «59 кг», она выполнила норматив на звание «Мастер спорта России», набрав в сумме двоеборья 152 кг.