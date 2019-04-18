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11:55, 18 апреля 2019 160

Владимирская тяжелоатлетка завоевала три «золота» на первенстве России

Владимирская тяжелоатлетка завоевала три «золота» на первенстве России

Владимирская тяжелоатлетка Ирина Фурдик завоевала три золотые медали на первенстве России среди юниоров и юниорок от 15 до 23 лет. Об этом сообщил сайт администрации Владимирской области.

В соревнованиях участвуют 190 спортсменов из 33 регионов страны.

Владимирскую область представляют 12 тяжелоатлетов.

Ирина Фурдик стала лучшей в рывке (78 кг), толчке (92 кг) и сумме двоеборья (170 кг).

Также в первый день успешно выступила представительница владимирской команды Светлана Кокунова.

Выступая в весовой категории «59 кг», она выполнила норматив на звание «Мастер спорта России», набрав в сумме двоеборья 152 кг.

Фото администрация Владимирской области

© RZN.info

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