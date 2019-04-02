«Автоимпорт» победил в рязанской НХЛ и завоевал путевку в Сочи

В воскресенье, 31 марта, в финале рязанской Ночной Хоккейной Лиги «Автоимпорт» обыграл касимовский «Восход СУ-2» со счетом 4:0 и получил путевку на Фестиваль НХЛ в Сочи.

Благодаря хет-трику Евгения Дмитриева «Автомобилисты» смогли завоевать золото турнира, одержав победу в ДС «Олимпийский» в присутствии нескольких тысяч зрителей.

В финале дивизиона 18+, который прошел впервые в области, победила молодежная команда «Автоимпорта», обыгравшая «РВВДКУ» — 2:0.

Отборочный этап Ночной Хоккейной Лиги прошел с сентября 2018 по апрель 2019 года в 76 регионах России.

В Рязанской области в отборочном этапе участвовали 25 команд. 19 из них — в соревнованиях дивизиона «Любитель 40+", что стало всероссийским рекордом.

31 марта в Рязань приехал председатель Совета легенд президент и основатель ночной лиги, двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев. Перед финальным матчем легендарный хоккеист раздал автографы рязанцам и пообщался с журналистами.

Якушев заявил, что Рязань является «столицей любительского хоккея». Он отметил, что в области каждый год ведется плодотворная работа по развитию лиги и поблагодарил за это регионального представителя НХЛ Олега Смирнова.

Министр физической культуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов, в свою очередь, подчеркнул, что НХЛ — это яркий пример того, как нужно устраивать вечерний досуг. «Мужчины собираются не в барах, а на ледовых площадках. Такие инициативы минспорт всегда будет поддерживать», — заявил Фролов.

В беседе с журналистами региональный представитель НХЛ, депутат гордумы Олег Смирнов анонсировал расширение лиги в следующем сезоне. По его словам, число команд в двух дивизионах должно вырасти с 25 до 30. Смирнов поблагодарил ветеранов, игроков, руководство лиги и региона и поздравил победителей, пожелав успехов на фестивале в Сочи.

На торжественной церемонии закрытия перед собравшимися выступили замначальника отдела физической культуры и массового спорта Минспорта Георгий Кабанов, глава регионального минспорта Владислав Фролов, член Совета Легенд Ночной Хоккейной Лиги, президент и основатель ночной лиги, двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев и региональный представитель НХЛ, депутат гордумы Олег Смирнов.

Александр Якушев наградил капитана «Империи» Валерия Сорокина, который вступил в «Клуб Макарова», забросив более 150 шайб в матчах региональной НХЛ. Сорокин стал третьим участников клуба в Рязанской области после участников финала: Игоря Власова и Эдуарда Султанаева.

Также Якушев передал Олегу Смирнову свитер с №15, в котором тот сыграет в Гала-матче в Сочи вместе с президентом Владимиром Путиным. Номер на форме рязанского хоккеиста выбрали не случайно. Именно под №15 всю жизнь играл великий хоккеист, кумир Смирнова Александр Якушев. В перерывах матчей среди болельщиков в лотерее разыграли телевизоры, которые предоставили партнеры Лиги и генеральный спонсор ГК «Автоимпорт».