В Рязани начались первые матчи 26-го «РКЛФ — Кубка Русской кожи по мини-футболу». Торжественное открытие турнира состоялось утром в субботу, 20 апреля, на стадионе «Золотые купола».
В новом сезоне за призовые места в «Золотом», «Серебряном», «Бронзовом» и «Ветеранском» кубках сразятся 120 команд из Рязани и Рязанской области. Перед началом матчей участников поприветствовали гендиректор АО «Русская кожа» Андрей Низов и президент рязанского регионального футбольного союза Дмитрий Малахов.
Андрей Низов подчеркнул, что в настоящее время Кубок «Русской кожи» является самым массовым в России любительским турниром по футболу.
«Я очень рад приветствовать вас на кубке. Пока играет только наша область, но мы планируем расширить географию турнира „Русской кожи“. Желаю вам честной и чистой игры», — добавил он.
Дмитрий Малахов в свою очередь пожелал участникам красивой игры, а также справедливого судейства и обойтись без травм.
В новом сезоне Кубка «Русской кожи» рязанские футболисты традиционно сразятся за кубки, денежные призы, медали и право на участие в следующем турнире. Кроме того, победители получат кожаные грамоты и подарки от партнеров соревнований. Турнир продлится до 8 июня.
Подробную информацию, расписание и результаты матчей можно узнать на сайте РКЛФ или в группе «ВКонтакте».