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12:43, 20 апреля 2019 328

В Рязани начались первые матчи 26-го «РКЛФ — Кубка Русской кожи по мини-футболу» 1

В Рязани начались первые матчи 26-го «РКЛФ — Кубка Русской кожи по мини-футболу»

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В Рязани начались первые матчи 26-го «РКЛФ — Кубка Русской кожи по мини-футболу». Торжественное открытие турнира состоялось утром в субботу, 20 апреля, на стадионе «Золотые купола».

В новом сезоне за призовые места в «Золотом», «Серебряном», «Бронзовом» и «Ветеранском» кубках сразятся 120 команд из Рязани и Рязанской области. Перед началом матчей участников поприветствовали гендиректор АО «Русская кожа» Андрей Низов и президент рязанского регионального футбольного союза Дмитрий Малахов.

Андрей Низов подчеркнул, что в настоящее время Кубок «Русской кожи» является самым массовым в России любительским турниром по футболу.

«Я очень рад приветствовать вас на кубке. Пока играет только наша область, но мы планируем расширить географию турнира „Русской кожи“. Желаю вам честной и чистой игры», — добавил он.

Дмитрий Малахов в свою очередь пожелал участникам красивой игры, а также справедливого судейства и обойтись без травм.

В новом сезоне Кубка «Русской кожи» рязанские футболисты традиционно сразятся за кубки, денежные призы, медали и право на участие в следующем турнире. Кроме того, победители получат кожаные грамоты и подарки от партнеров соревнований. Турнир продлится до 8 июня.

Подробную информацию, расписание и результаты матчей можно узнать на сайте РКЛФ или в группе «ВКонтакте».

© RZN.info

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