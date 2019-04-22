ФК «Рязань» в меньшинстве проиграл в Саратове. В субботу, 20 апреля, «горожане» со счетом 0:2 уступили в гостях «Соколу».
Первый гол хозяева забили со штрафного. После рикошета мяч поменял направление и влетел в сетку ворот Сергея Правкина.
После гола команды активно атаковали и отметили ударами в штанги. Во втором тайме рязанцы пытались отыграться, но на 71-й минуте остались в меньшинстве после удаления Данилы Королькова.
В концовке саратовцы заработали пенальти, который отразил Правкин. Однако спустя несколько минут хозяева смогли удвоить преимущество.
После матча ФК «Рязань» опустился на 11-е место в таблице.
Следующий матч горожане проведут в субботу, 27 апреля, на стадионе «Спартак» против «Кванта». Начало в 15:00.