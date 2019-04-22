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11:08, 22 апреля 2019 563

«Рязань-ВДВ» одержала вторую победу подряд. Видео

«Рязань-ВДВ» одержала вторую победу подряд. Видео

«Рязань-ВДВ» одержала вторую победу подряд. В субботу, 20 апреля, «десантницы» обыграли на своем поле красноярский «Енисей» со счетом 1:0.

Единственный гол забила Надежда Колтакова после розыгрыша штрафного. Спустя несколько минут Оксана Еремеева удвоила счет, но гол отменили из-за офсайда.

После матча главный тренер рязанцев Константин Климашин, что забитый гол — это «наигранная комбинация».

«В первом тайме у нас было достаточно голевых моментов, в которых забить никак не получалось, хотя игроки неплохо разыгрывали комбинации, но для завершения атаки немного не хватало. Долго не могли попасть в ворота, а во втором тайме немного сравнялась игра. „Енисей“ завладел преимуществом, но потом мы перехватили инициативу и забили. Я рад победе, самоотдаче девушек, они полностью отыграли», — подытожил Климашин.

После двух матчей «десантницы» набрали шесть очков и расположились на первом месте. Следующий матч «Рязань-ВДВ» проведет в пятницу, 26 апреля, против «Локомотива» в Москве.

Фото ЖФК «Рязань-ВДВ»

© RZN.info

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