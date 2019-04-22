Рязанские воздушные гимнастки стали лучшими на Всероссийском фестивале «Небофест», который прошел 21 апреля в Москве.
Восемь учениц школы Mint Dance School подготовили 11 номеров на трех снарядах под руководством тренера Веры Минцевой, все постановки оказались призовыми.
Спортсменки привезли в Рязань восемь золотых и три серебряные медали:
- 1 место — Диана Лунькова (кольцо, новички);
- 1 место — Яна Вавилова и Диана Лунькова (кольцо, дуэт, новички);
- 1 место — Вера Магер (полотна, любители);
- 1 место — Вера Магер (кольцо, любители);
- 1 место — Мария Мамишева (полотна, любители);
- 1 место — Алена Трофимова (полотна, любители);
- 1 место — Полина Червонкина (полотна, новички);
- 1 место — Яна Вавилова (полотна, новички);
- 2 место — Полина Лапшинова (кольцо, новички);
- 2 место — Дарина Степушина (луна, новички);
- 2 место — Дарина Степушина (полотна, любители).