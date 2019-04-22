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11:04, 22 апреля 2019 126

Рязанские воздушные гимнастки стали лучшими на Всероссийском фестивале «Небофест»

Рязанские воздушные гимнастки стали лучшими на Всероссийском фестивале «Небофест»

Рязанские воздушные гимнастки стали лучшими на Всероссийском фестивале «Небофест», который прошел 21 апреля в Москве.

Восемь учениц школы Mint Dance School подготовили 11 номеров на трех снарядах под руководством тренера Веры Минцевой, все постановки оказались призовыми.

Спортсменки привезли в Рязань восемь золотых и три серебряные медали:

  • 1 место — Диана Лунькова (кольцо, новички);
  • 1 место — Яна Вавилова и Диана Лунькова (кольцо, дуэт, новички);
  • 1 место — Вера Магер (полотна, любители);
  • 1 место — Вера Магер (кольцо, любители);
  • 1 место — Мария Мамишева (полотна, любители);
  • 1 место — Алена Трофимова (полотна, любители);
  • 1 место — Полина Червонкина (полотна, новички);
  • 1 место — Яна Вавилова (полотна, новички);
  • 2 место — Полина Лапшинова (кольцо, новички);
  • 2 место — Дарина Степушина (луна, новички);
  • 2 место — Дарина Степушина (полотна, любители).

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