В Лесопарке пройдет фестиваль «Спортивный май»

В «Лесопарке» для рязанцев и гостей города пройдет фестиваль «Спортивный май». Об этом рассказали на пресс-конференции в мэрии, где анонсировали программу майских праздников.
Посетить его можно в четверг, 2 мая, в 16:00. На празднике пройдут соревнования по воркауту для всех желающих.
Также, рязанцев пригласили посетить финал Всероссийского теннисного турнира в 10:00 на теннисных кортах ЦПКиО.
«На следующий день, в 18:00, там же откроется парковый сезон. На танцверанде пройдет концерт. Для посетителей представят интерактивные площадки и анимационные программы», — отметила начальник городского управления культуры Евгения Власова.
5 мая в 17:00 в Лесопарке пройдут гуляния «Майский вальс».
Напомним, до этого в мэрии анонсировали