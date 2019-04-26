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12:39, 26 апреля 2019 640

В Лесопарке пройдет фестиваль «Спортивный май»

В Лесопарке пройдет фестиваль «Спортивный май»

В «Лесопарке» для рязанцев и гостей города пройдет фестиваль «Спортивный май». Об этом рассказали на пресс-конференции в мэрии, где анонсировали программу майских праздников.

Посетить его можно в четверг, 2 мая, в 16:00. На празднике пройдут соревнования по воркауту для всех желающих.

Также, рязанцев пригласили посетить финал Всероссийского теннисного турнира в 10:00 на теннисных кортах ЦПКиО.

«На следующий день, в 18:00, там же откроется парковый сезон. На танцверанде пройдет концерт. Для посетителей представят интерактивные площадки и анимационные программы», — отметила начальник городского управления культуры Евгения Власова.

5 мая в 17:00 в Лесопарке пройдут гуляния «Майский вальс».

Напомним, до этого в мэрии анонсировали программу мероприятий на 1 мая.

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