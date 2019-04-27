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8:32, 27 апреля 2019 197

«Рязань-ВДВ» на выезде не уступил столичному Локомотиву. Видео

«Рязань-ВДВ» на выезде не уступил столичному Локомотиву. Видео

«Рязань-ВДВ» на выезде не уступил столичному Локомотиву. Об этом сообщила пресс-служба клуба. Матч состоялся в пятницу, 26 апреля.

Встреча прошла на «Сапсан Арене», и забитых мячей зрители не увидели.

Один из опасных моментов случился в середине первого тайма. Хозяева смогли добраться до рязанских ворот и протолкнуть мяч, но тот попал в штангу. «Десантницы» отвечали контрактами, однако и игра в центре поле также была за гостями.

В конце встречи футболистки поблагодарили рязанских болельщиков, которые приехали поддержать команду и придали игре антураж домашнего матча.

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