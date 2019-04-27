«Рязань-ВДВ» на выезде не уступил столичному Локомотиву. Видео

«Рязань-ВДВ» на выезде не уступил столичному Локомотиву. Об этом сообщила
Встреча прошла на «Сапсан Арене», и забитых мячей зрители не увидели.
Один из опасных моментов случился в середине первого тайма. Хозяева смогли добраться до рязанских ворот и протолкнуть мяч, но тот попал в штангу. «Десантницы» отвечали контрактами, однако и игра в центре поле также была за гостями.
В конце встречи футболистки поблагодарили рязанских болельщиков, которые приехали поддержать команду и придали игре антураж домашнего матча.