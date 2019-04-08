«Десантницы» помогли сборной России занять третье место на турнире в Китае

Футболистки «Рязани ВДВ» Наталья Перепечина и Надежда Колтакова помогли сборной России занять третье место на турнире в Китае. Об этом сообщает
Первый матч состоялся 4 апреля против хозяев. Россия проиграла со счетом 1:4. Перепечина сыграла свой второй матч за сборную, проведя все 90 минут. Колтакова осталась на скамейке запасных из-за травмы.
В матче за третье место, который прошел 7 апреля, россиянки выиграли со счетом 3:0 у Хорватии. Колтакова вышла на замену на 74-й минуте, а Перепечина не попала в заявку из-за травмы.