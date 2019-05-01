Рязанская фигуристка Трусова представит новую программу в образе Дейенерис из «Игры Престолов»

Рязанская фигуристка Александра Трусова представит новую программу в образе Дейенерис из «Игры Престолов». Об этом спортсменка написала в своем
«В новом сезоне, в произвольной программе я буду в образе Дейенерис Бурерождённой под музыку из сериала „Игра Престолов“. Основные композиции — Matt Bellamy — „Pray (High Valerian)“, Ramin Djawadi — „The Night king“», — говорится в сообщение.
Напомним, ранее Трусова сообщила, что
Спортсменка рассказала о своих планах после
Отметим, Трусова начала заниматься фигурным катанием в 2008 году в Рязани. До 2011 года тренировалась у Ольги Шевцовой. Позже с родителями и братьями переехала в Москву, где стала работать с Александром Волковым. С 2016 года обучается в группе у Этери Тутберидзе.