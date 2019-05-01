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9:39, 1 мая 2019 1288

Рязанская фигуристка Трусова представит новую программу в образе Дейенерис из «Игры Престолов»

Рязанская фигуристка Трусова представит новую программу в образе Дейенерис из «Игры Престолов»

Фото: Ru.wikipedia.org

Рязанская фигуристка Александра Трусова представит новую программу в образе Дейенерис из «Игры Престолов». Об этом спортсменка написала в своем Insragram.

«В новом сезоне, в произвольной программе я буду в образе Дейенерис Бурерождённой под музыку из сериала „Игра Престолов“. Основные композиции — Matt Bellamy — „Pray (High Valerian)“, Ramin Djawadi — „The Night king“», — говорится в сообщение.

Напомним, ранее Трусова сообщила, что выучит два новых прыжка.

Спортсменка рассказала о своих планах после победы на юниорском чемпионате мира. Она планирует выучить четверной ритбергер и тройной аксель.

Отметим, Трусова начала заниматься фигурным катанием в 2008 году в Рязани. До 2011 года тренировалась у Ольги Шевцовой. Позже с родителями и братьями переехала в Москву, где стала работать с Александром Волковым. С 2016 года обучается в группе у Этери Тутберидзе.

© RZN.info

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