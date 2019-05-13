Глава рязанской НХЛ Олег Смирнов сыграл с Владимиром Путиным в гала-матче лиги

Глава рязанской НХЛ Олег Смирнов и спортивный директор Рязанской НХЛ, капитан команды «Автоимпорт» Игорь Власов сыграли с президентом Владимиром Путиным в гала-матче лиги. Игра завершилась со счетом 14:7 в пользу команды «Легенды хоккея», в состав которой вошли Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу.

На гала-матче присутствовали 12 тысяч зрителей.

Матч с участием первых лиц страны, крупных бизнесменов и знаменитых отечественных хоккеистов стал кульминацией 8-го Всероссийского фестиваля НХЛ, который на неделю собрал на олимпийских объектах сильнейшие любительские команды страны.

В нем участвуют 162 команды из 76 регионов страны.

Хоккейные матчи проходят в знаменитом на весь мир Олимпийском парке, где в 2014 году состоялись главные хоккейные встречи важнейших для всех спортсменов соревнований — Олимпийских Игр. Помимо хоккеистов, в Сочи прилетело огромное количество болельщиков, которые громко поддерживают свои команды, что позволяет спортсменам играть при заполненных трибунах.

Рязанскую область представляют победители регионального этапа дивизиона «Любитель 40+" команда «Автоимпорт» и дивизиона «Любитель 18+. Лига Надежды» команда «Автоимпорт-М».

Рязанская команда «Автоимпорт» стартовала 4 мая матчем против «Олимпии» из Кировской области. Автомобилисты дважды вели в счете, но уступили — 3:5.

В двух следующих матчах рязанцы разгромили своего соперника по группе в «Лиге чемпионов»: «Инту» из Коми со счетом 4:0 и «Снейк из Ростовской области — 5:0. 7 мая «Автоимпорт» стартовал в серии плей-офф. В первом матче рязанцы обыграли липецкий «ДСК» — 3:1, а уже на следующий день они победили команду «Дуга» из Сочи со счетом 7:0.

Заключительный матч на фестивале для команды «Автоимпорт» состоялся 9 мая. Против рязанцев на лед вышла команда «Победа» из Тольятти. «Автоимпорт» уступил противнику, матч завершился со счетом 0:1.

По статистике фестиваля, рязанская команда «Автоимпорт» заняла 12 место из 64 команды лиги чемпионов, что является самым высоким результатом рязанских хоккеистов за всю историю проведения любительской лиги страны.

Рязанцев поздравил министр физической культуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов, который также прилетел в Сочи и поддерживал рязанскую команду.

Лучшим вратарем нашей команды на фестивале признали Владимира Бобикова, он же занял второе место среди всех вратарей-любителей страны.

Лучшими бомбардирами команды стали Эдуард Султанаев (4 гола, 6 передач), Василий Кладов (4 гола, 2 передачи) и Евгений Дмитриев (3 гола, 2 передачи).

В Сочи продолжается фестиваль «Ночная Хоккейная Лиги», где в дивизионе «Лига Надежды — малый кубок» выступает еще одна рязанская команда «Автоимпорт-М».