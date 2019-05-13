ФК «Рязань» разгромил «Химик». В субботу, 11 мая, «горожане» отправили в ворота соперника три безответных мяча.
Счет открыл Георгий Журавлев, который сыграл первым на добивании после углового. Спустя четыре минуты хозяева удвоили счет. На этот раз после подачи углового точно пробил Владислав Лабзин.
За 15 минут до финальной сирены рязанцы довели счет до крупного. Вновь после подачи углового забил Мартун Абовян.
Следующий матч ФК «Рязань» проведет 19 мая в Липецке против местного «Металлурга».
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