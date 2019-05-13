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13:28, 13 мая 2019 2691

«Рязань-ВДВ» вновь сыграла вничью. Видео

«Рязань-ВДВ» вновь сыграла вничью. Видео

«Рязань-ВДВ» вновь сыграла вничью. В среду, 8 мая, «десантницы» не смогли переиграть на своем поле «Чертаново». В первом тайме хозяева вели игру и забили быстрый гол. Свой третий мяч в сезоне отправила в ворота соперников Кристина Чичкала, а третью передачу на свой счет записала Наталья Осипова.

После гола рязанки имели еще несколько голевых моментов, которые не смогли реализовать.

Во втором тайме москвички сравняли игру и смогли забить гол. Больше забитых мячей зрители не увидели.

Третья ничья «Рязань-ВДВ» опустила команду на третье место, отставание от лидера ЦСКА — 6 очков. Следующий матч «десантницы» сыграют во вторник, 14 мая, в Перми против «Звезды-2005».

Фото и видео ЖФК «Рязань-ВДВ»

© RZN.info

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