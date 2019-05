Сборная России по хоккею всухую обыграла Чехию

В понедельник, 13 мая, сборная России по хоккею обыграла Чехию со счетом 3:0. Шайбы забросили Сергей Андронов (14-я минута), Никита Гусев (33) и Никита Зайцев (60), предает РИА Новости .

Чемпионат мира проходит с 10 по 26 мая в словацких Братиславе и Кошице. Сборная России играет в группе В, где ее соперниками являются команды Словакии, Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

Ранее россияне обыграли команды Норвегии (5:2) и Австрии (5:0).

