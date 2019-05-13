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14:19, 13 мая 2019 1490

В полумарафоне «Рязанский кремль» поучаствовали жители 89 городов

В полумарафоне «Рязанский кремль» поучаствовали жители 89 городов

В полумарафоне «Рязанский кремль» поучаствовали жители 89 городов из 22 регионов страны — всего более 500 человек. Об этом сообщили в мэрии Рязани.

В воскресенье, 12 мая, спортсмены пробежали дистанции на 10 и 21 километр вокруг кремля, а также по набережной реки Оки и вдоль Орехового озера.

Зачет проходил в абсолютной категории, а также по возрастам. Утром дети пробежали 200 метров.

Победителями на дистанции 10 километров стали:

  • Игорь Овчинников (35:10), Никита Минашкин (35:17) и Александр Лощинин (36:04).
  • Анастасия Луковникова (40:11), Ольга Стрелкова (43:32) и Оксана Овечкина (44:58).

Победители полумарафона:

  • Андрей Клинов (01:13:55), Тимофей Кюн (01:15:53), Николай Язев (01:16:06).
  • Дарья Белова (01:33:39), Людмила Ходакова (01:33:50), Марина Кириллова (01:37:09).

Медали и памятные призы победителям вручали олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева и четырехкратный чемпион СССР и бронзовый призер чемпионата Европы по марафонскому бегу Виктор Байков.

Для участников и болельщиков устроили концерт и показательные выступления воспитанников спортшкол.

Фото Алексея Гусева из группы Полумарафон «Рязанский кремль», администрации Рязани

© RZN.info

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