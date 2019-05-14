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11:06, 14 мая 2019 957

В рязанской академии тенниса наградили победителей «Кубка Озерова — Ростех»

В рязанской академии тенниса наградили победителей «Кубка Озерова — Ростех»

В субботу, 11 мая, на кортах рязанской Академии имени Н.Н. Озерова завершился турнир ITF G2 «Кубок Озерова — Ростех».

«Золотой дубль» турнира завоевал белорусский теннисист Александр Згировский, одержавший в финальной одиночке победу над Никитой Кашириным со счетом 6-2 6-2. В паре с Алибеком Качмазовым теннисист одолел спортсмена Академии Егора Агафонова и его напарника Павла Вербина со счетом 6-1 2-6 10-8.

Мария Шушарина также была близка к двойной победе. Обыграв соперницу Полину Яценко 6-4 6-1 в финале одиночки, теннисистка с напарницей Марией Тимофеевой уступили парный титул Марии Крупениной и Веронике Пепеляевой: 4-6 2-6.

Награждали победителей и призеров почетный директор турнира Анатолий Коршунов, директор турнира Дмитрий Солдатенков, главный судья турнира Максим Студейников, тренер юниорской сборной России Елена Макарова, директор Академии тенниса имени Н.Н.Озерова Антон Князев.

Напомним, что это — 32-й по счету Кубок Озерова, а на базе Академии тенниса турнир проводился уже 4-й раз. В этом году в турнире приняли участие 159 спортсменов из 8 стран.

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