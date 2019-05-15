«Десантницы» сыграли вничью в Перми. Видео

Во вторник, 14 мая, «Рязань-ВДВ» и «Звезда-2005» не смогли друг другу забить.
В первом тайме рязанки создали несколько голевых моментов, которые не смогли реализовать. Обе команды забили по голу, но их отменили из-за нарушения правил.
Во втором тайме команды также имели моменты, но забитых мячей зрители так и не увидели.
Главный тренер «Рязань-ВДВ» Константин Климашин назвал результат закономерным.
«Если брать первый тайм, то считаю, что мы играли лучше, у нас было больше подходов, моменты были неплохие. Во втором тайме уже „Звезда“ выглядела немножко интересней, игра пошла на встречных курсах. В общем-то, по самоотверженности к девчонкам претензий нет, единственно нужно исполнять в хороших ситуациях для гола», — отметил тренер.
«Рязань-ВДВ» осталась на 3-й позиции. В понедельник, 20 мая, «десантницы» сыграют с лидером — ЦСКА.