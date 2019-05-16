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10:19, 16 мая 2019 2413

Летом в Лесопарке появится велодорожка 4

Летом в Лесопарке появится велодорожка

Фото: Pixabay.com

Летом в Лесопарке появится велодорожка. Об этом говорится в ответе мэрии на странице Николая Любимова «ВКонтакте».

Планируется, что до 1 июля дорожку выделят специальной разметкой. В Лесопарке установят дорожные знаки.

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