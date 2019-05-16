Рязанцев приглашают на соревнования по классическому пауэрлифтингу и жиму лежа среди мужчин и женщин. Их проведут 18 и 19 мая в спортшколе «Золотые купола», Первомайский проспект, 49А
Соревнования торжественно откроют в субботу в 13:00.
В первый день выступят женщины всех весовых категорий, а такжее мужчины весовых категорий 59, 66 и 74 килограмма.
В воскресенье, 19 мая, будут соревноваться мужчины в весовых категориях 83, 93, 105, 120, +120 килограммов.
Закроются соревнования в 16:00.
Места в пауэрлифтинге определят по наибольшему поднятому весу в сумме трех упражнений, в жиме лежа — по наивысшему показателю.
Победители получат призы, медали и грамоты, призеры — медали и грамоты.
Вход бесплатный.