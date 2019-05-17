Рязанская академия тенниса получила федеральный грант

Рязанская Академия тенниса имени Н.Н. Озерова получила грант. Перечень победителей конкурса на предоставление из федерального бюджета грантов организациям из сферы физической культуры, массового спорта и спортивного резерва есть в приказе Минспорта №358.
Академия тенниса имени Озерова победила в номинации «Проекты, реализуемые некоммерческими организациями, являющимися федеральными экспериментальными (инновационными) площадками». Выделенный Минспортом грант направят на реализацию проектов учреждения.
«Это признание — важный этап в жизни академии, который будет одной из основ для дальнейшего развития», — сообщили представители руководства.