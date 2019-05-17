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11:00, 17 мая 2019 306

Рязанская академия тенниса получила федеральный грант

Рязанская академия тенниса получила федеральный грант

Рязанская Академия тенниса имени Н.Н. Озерова получила грант. Перечень победителей конкурса на предоставление из федерального бюджета грантов организациям из сферы физической культуры, массового спорта и спортивного резерва есть в приказе Минспорта №358.

Академия тенниса имени Озерова победила в номинации «Проекты, реализуемые некоммерческими организациями, являющимися федеральными экспериментальными (инновационными) площадками». Выделенный Минспортом грант направят на реализацию проектов учреждения.

«Это признание — важный этап в жизни академии, который будет одной из основ для дальнейшего развития», — сообщили представители руководства.

© RZN.info

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