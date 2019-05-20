ФК «Рязань» сыграл вничью в Липецке. В воскресенье, 19 мая, «Металлург» не смог забить «горожанам».
Рязанцы с первых минут играли в обороне. Однако в середине первого тайма после удара Артема Малахова мяч оказался в воротах «Металлурга», но судья гол не засчитал.
После перерыва один из лидеров турнирной таблицы — «Металлург» — много атаковал, но забитых мячей зрители так и не увидели. Следующий матч ФК «Рязань» станет последним в сезоне на своем поле.
В субботу, 26 мая, «горожане» сыграют с «Динамо-Брянск», начало матча в 17:00.
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