Рязанский «Автоимпорт» впервые сыграл в Лиге Надежды на фестивале НХЛ в Сочи

Рязанский «Автоимпорт — М» впервые сыграл в Лиге Надежды на фестивале НХЛ в Сочи. С 11 по 16 мая команда, которая победила на региональном этапе 18+, представляла Рязанскую область в борьбе за малый кубок.
В групповом этапе «автомобилисты» уступили «Динамо Анадырь» со счетом 1:3 и разгромили «Звезду» из Камчатского края — 6:2.
В серии плей-офф «Автоимпорт» проиграл Пензенскому «ПЛХЛ». Рязанцы пропустили три безответных шайбы.
В последнем матче за 9 место команда из Рязанской области вырвала победу в серии буллитов у краснодарского «Легиона». В основное время матч завершился со счетом 3:3.
Всего в Лиге Надежды участвовало 19 команд. Таким образом, «Автоимпорт — М», который дебютировал на фестивале в Сочи, расположилась в середине турнирной таблице.
«Такой результат дает надежду на более удачное и сильное выступление „молодежки“ в следующем сезоне», — отметили в команде.