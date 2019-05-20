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17:53, 20 мая 2019 866

В Рязани стартовал третий сезон ИНВЕСТ CUP по стритболу

В Рязани стартовал третий сезон ИНВЕСТ CUP по стритболу

В воскресенье, 19 мая, в спортивном центре «Под мостом» стартовал третий сезон ИНВЕСТ CUP по стритболу.

В церемонии открытия участвовал президент Федерации баскетбола Рязанской области, депутат облдумы и председатель совета директоров ГК «Точинвест» Александр Жукаев. Он отметил, что за три года турнир «стал любимым и популярным даже за пределами Рязанской области».

Александр Жукаев подчеркнул, что ИНВЕСТ CUP с недавнего времени входит в рейтинг FIBA и разыгрывает путевки на Кубок России по стритболу, суперфинал Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ), а также на крупные международные турниры в Москве и Нижнем Новгороде.

Судья всероссийской категории по стритболу Александр Архипов подчеркнул, что в категории ELITE заявилось самое большое количество участников — 6 женских и 17 мужских команд, в том числе две из Москвы.

В финале АСБ у девушек команда Пульс-Ар (РязГМУ) со счетом 16:8 обыграла РГРТУ. У юношей РГУ-1 обыграла REFUND (РГРТУ) — 15:11.

Победители получили путевки на московский суперфинал, который пройдет в августе.

Результаты первого раунда в категории ELITE.

Мужчины:

  • 1 место — Цус Рязань, 10 очков;
  • 2 место — Бигуди, 9 очков;
  • 3-4 места — Kiowa, ПрофРадиоЭлектрон, 8 очков;
  • 5-8 места — Юго -Запад, ROY Club (Москва), Ямайка team, ИНВЕСТ, 7 очка.

Остальные команды по 6 очков.

Женщины:

  • 1 место — Latinas (Москва), 10 очков;
  • 2 место — Триумф, 9 очков;
  • 3 место — Дельфин Star, 8 очков.

В первом туре Рязанская областная федерация баскетбола во главе с Александром Жукаевым и ШБЛ «КЭС — БАСКЕТ» провели церемонию вручения баскетбольных мячей для школ Рязани и области.

Со второго тура стартуют игры детских команд в следующих категориях:

  • 2002 и 2004 года рождения;
  • 2005 год рождения и младше.

Предварительное количество участников —более 200 человек.

«На третий сезон уровень турнира вырос. Команды приехали из Москвы. Игры прошли в серьезной борьбе, с хорошим процентом попадания, эмоции зашкаливали. Наш турнир начал котироваться в России и в следующем этапе намерены заявиться команды из Брянска и Владимира», — подвел итоги соревнований Александр Архипов.

Как отметил Александр Жукаев, чтобы популяризировать турнир, следующий этап проведут в Канищево, Недостоево и в «Барс на Московском».

Подробности смотрите в официальной группе Кубка «Инвест» «ВКонтакте».

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