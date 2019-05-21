Кровь, удаления и пенальти. «Десантницы» сыграли вничью с лидером чемпионата

«Десантницы» сыграли вничью с лидером чемпионата. В понедельник, 20 мая, «Рязань-ВДВ» и ЦСКА обменялись забитыми мячами.
Счет в мачте открыли хозяева на восьмой минуте с пенальти, который реализовала Оксана Еремеева. После гола на поле шла равная борьба, а самый лучший момент был у Кристины Чичкалы, попавшей в штангу.
Во втором тайме «армейцы» стали активнее атаковать. Сначала Габриэль Онгене попала в штангу, а затем Юлия Мясникова поразила ворота «десантниц».
На 77-й минуте за вторую желтую карточку с поля удалили защитника ЦСКА Ксению Коваленко, однако на ход игры это никак не повлияло.
В концовке встречи серьезную травму получила Любовь Кипяткова. В борьбе с соперником «десантнице» разбили лицо, ее в крови унесли с поля на носилках. Позже выяснилось, что Кипятковой сломали нос.
Уже в добавленное время рязанки могли выиграть, но удар в «девятку» от Александры Лазаревич вытащила Эльвира Тодуа.
ЦСКА впервые в чемпионате потерял очки, а «Рязань-ВДВ» остался на третьем месте.
В следующем мачте «десантницы» сыграют с Локомотивом, который располагается выше в таблице на пять очков. Матч пройдет в воскресенье, 26 мая, начало в 13:00.
Фото ЦСКА