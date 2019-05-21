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11:22, 21 мая 2019 686

Кровь, удаления и пенальти. «Десантницы» сыграли вничью с лидером чемпионата

Кровь, удаления и пенальти. «Десантницы» сыграли вничью с лидером чемпионата

«Десантницы» сыграли вничью с лидером чемпионата. В понедельник, 20 мая, «Рязань-ВДВ» и ЦСКА обменялись забитыми мячами.

Счет в мачте открыли хозяева на восьмой минуте с пенальти, который реализовала Оксана Еремеева. После гола на поле шла равная борьба, а самый лучший момент был у Кристины Чичкалы, попавшей в штангу.

Во втором тайме «армейцы» стали активнее атаковать. Сначала Габриэль Онгене попала в штангу, а затем Юлия Мясникова поразила ворота «десантниц».

На 77-й минуте за вторую желтую карточку с поля удалили защитника ЦСКА Ксению Коваленко, однако на ход игры это никак не повлияло.

В концовке встречи серьезную травму получила Любовь Кипяткова. В борьбе с соперником «десантнице» разбили лицо, ее в крови унесли с поля на носилках. Позже выяснилось, что Кипятковой сломали нос.

Уже в добавленное время рязанки могли выиграть, но удар в «девятку» от Александры Лазаревич вытащила Эльвира Тодуа.

ЦСКА впервые в чемпионате потерял очки, а «Рязань-ВДВ» остался на третьем месте.

В следующем мачте «десантницы» сыграют с Локомотивом, который располагается выше в таблице на пять очков. Матч пройдет в воскресенье, 26 мая, начало в 13:00.

Фото ЦСКА

© RZN.info

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