Сборная России разгромила Швецию и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по хоккею. Матч прошел во вторник, 21 мая.
Финальная сирена зафиксировала счет 7:4. Этот матч был последним для российской команды в групповом этапе.
С семью победами в семи матчах россияне заняли первое место в группе B. В первом матче плей-офф 23 мая они сыграют со сборной США, которая в своем последнем матче уступила сборной Канады и заняла четвертое место в своей группе.
Шайбы у россиян забросили Артем Анисимов, Евгений Дадонов, Александр Овечкин, Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Евгений Малкин и Дмитрий Орлов.
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