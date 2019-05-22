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8:27, 22 мая 2019 826

Сборная России разгромила Швецию и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по хоккею

Сборная России разгромила Швецию и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по хоккею

Сборная России разгромила Швецию и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по хоккею. Матч прошел во вторник, 21 мая.

Финальная сирена зафиксировала счет 7:4. Этот матч был последним для российской команды в групповом этапе.

С семью победами в семи матчах россияне заняли первое место в группе B. В первом матче плей-офф 23 мая они сыграют со сборной США, которая в своем последнем матче уступила сборной Канады и заняла четвертое место в своей группе.

Шайбы у россиян забросили Артем Анисимов, Евгений Дадонов, Александр Овечкин, Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Евгений Малкин и Дмитрий Орлов.

Фото Матч ТВ

© RZN.info

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