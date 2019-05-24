Бывшего футболиста рязанского клуба вызвали в сборную России. Окончательный состав, который отправится на матчи чемпионата Европы против Кипра и Сан-Марино,
Резиуан Мирзов, который вместе с тульским «Арсеналом» квалифицировался в Лигу Европы, оказался в заявке сборной. Для него это первый вызов в национальную команду.
В сезоне 2013/2014 годов он выступал за рязанский клуб «Звезда». В ПФЛ он провел за клуб 16 матчей, забил два мяча, в Кубке России — еще 6 матчей, также забив два гола.
Матчи пройдут 8 и 11 июня в Саранске и Нижнем Новгороде.
Фото пресс-службы