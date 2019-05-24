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14:35, 24 мая 2019 371

Бывшего футболиста рязанского клуба вызвали в сборную России

Бывшего футболиста рязанского клуба вызвали в сборную России

Бывшего футболиста рязанского клуба вызвали в сборную России. Окончательный состав, который отправится на матчи чемпионата Европы против Кипра и Сан-Марино, назвал главный тренер команды Станислав Черчесов.

Резиуан Мирзов, который вместе с тульским «Арсеналом» квалифицировался в Лигу Европы, оказался в заявке сборной. Для него это первый вызов в национальную команду.

В сезоне 2013/2014 годов он выступал за рязанский клуб «Звезда». В ПФЛ он провел за клуб 16 матчей, забил два мяча, в Кубке России — еще 6 матчей, также забив два гола.

Матчи пройдут 8 и 11 июня в Саранске и Нижнем Новгороде.

Фото пресс-службы ФК «Арсенал» Тула

© RZN.info

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