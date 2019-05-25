Рязанцев пригласили поучаствовать в открытом кубке по подводному спорту

В воскресенье, 26 мая, в спорткомплексе «Чайка» пройдет открытый кубок по подводному спорту в дисциплинах фридайвинг. Сореванования начнутся в 7:00.
На кубке разыграют дисциплины:
- Апноэ-статическое. Мужчины. Женщины;
- Апноэ-динамическое. Мужчины. Женщины;
- Апноэ-динамическое. Моноласта. Мужчины. Женщины;
- Апноэ-динамическое в ластах. Мужчины;
Дополнительную информацию можно получить на официальной
Справка
«Апноэ» в переводе с древнегреческого значит «отсутствие дыхания». Это подводное плавание на задержке дыхания, которое получило более распространенное название — «фридайвинг».