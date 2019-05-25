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16:20, 25 мая 2019 291

Рязанцев пригласили поучаствовать в открытом кубке по подводному спорту

Рязанцев пригласили поучаствовать в открытом кубке по подводному спорту

В воскресенье, 26 мая, в спорткомплексе «Чайка» пройдет открытый кубок по подводному спорту в дисциплинах фридайвинг. Сореванования начнутся в 7:00.

На кубке разыграют дисциплины:

  • Апноэ-статическое. Мужчины. Женщины;
  • Апноэ-динамическое. Мужчины. Женщины;
  • Апноэ-динамическое. Моноласта. Мужчины. Женщины;
  • Апноэ-динамическое в ластах. Мужчины;

Дополнительную информацию можно получить на официальной странице соревнований. Контакты организатора: +7 (910) 903-16-99 (Доронин Андрей Николаевич).

Справка

«Апноэ» в переводе с древнегреческого значит «отсутствие дыхания». Это подводное плавание на задержке дыхания, которое получило более распространенное название — «фридайвинг».

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