Тульский «Арсенал» завершил сезон на шестом месте чемпионата России по футболу. На прошедших выходных завершился тридцатый, заключительный, тур РПЛ «Динамо» — «Арсенал».
Финальный свисток зафиксировал счет 3:3.
Результаты этого сезона позволили тульской команде впервые в истории квалифицироваться в Лигу Европы. С успехом поздравил футболистов и тренерский штаб губернатором Тульской области Алексей Дюмин.
«Вы сделали невозможное. Еврокубок для Тулы всегда казался далекой мечтой. Но в этом году вы сделали ее реальностью. Доказали, что готовы биться с лучшими и побеждать», — сказал Алексей Дюмин.