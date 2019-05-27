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10:13, 27 мая 2019 117

Тульский «Арсенал» завершил сезон на шестом месте чемпионата России по футболу

Тульский «Арсенал» завершил сезон на шестом месте чемпионата России по футболу

Тульский «Арсенал» завершил сезон на шестом месте чемпионата России по футболу. На прошедших выходных завершился тридцатый, заключительный, тур РПЛ «Динамо» — «Арсенал».

Финальный свисток зафиксировал счет 3:3.

Результаты этого сезона позволили тульской команде впервые в истории квалифицироваться в Лигу Европы. С успехом поздравил футболистов и тренерский штаб губернатором Тульской области Алексей Дюмин.

«Вы сделали невозможное. Еврокубок для Тулы всегда казался далекой мечтой. Но в этом году вы сделали ее реальностью. Доказали, что готовы биться с лучшими и побеждать», — сказал Алексей Дюмин.

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