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10:40, 29 мая 2019 356

ФК «Рязань» проиграл в прощальном матче Олега Елисеева

ФК «Рязань» проиграл в прощальном матче Олега Елисеева

ФК «Рязань» проиграл в прощальном матче Олега Елисеева. В воскресенье, 26 мая, «горожане» на своем поле уступили брянскому «Динамо» 1:0.

Единственный гол гости забили на 73-й минуте. Уже в компенсированное время рязанцы могли уйти от поражения, но Евгений Маричев не реализовал пенальти.

Сам Олег Елисеев появился на поле на 83-й минуте и провел 600-й матч в чемпионате, который стал для него завершающим в карьере.

Последний матч в сезоне ФК «Рязань» проведет 2 июня против «Ротора-2».

Фото и видел ФК «Рязань»

© RZN.info

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