ФК «Рязань» проиграл в прощальном матче Олега Елисеева. В воскресенье, 26 мая, «горожане» на своем поле уступили брянскому «Динамо» 1:0.
Единственный гол гости забили на 73-й минуте. Уже в компенсированное время рязанцы могли уйти от поражения, но Евгений Маричев не реализовал пенальти.
Сам Олег Елисеев появился на поле на 83-й минуте и провел 600-й матч в чемпионате, который стал для него завершающим в карьере.
Последний матч в сезоне ФК «Рязань» проведет 2 июня против «Ротора-2».
Фото и видел ФК «Рязань»