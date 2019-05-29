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13:08, 29 мая 2019 254

На зональный тур летней Спартакиады «Роснефти» в РНПК приехали около 300 спортсменов

На зональный тур летней Спартакиады «Роснефти» в РНПК приехали около 300 спортсменов

С 27 по 31 мая Рязанская нефтеперерабатывающая компания в шестой раз принимает зональный тур ХV летней Спартакиады ПАО «НК «Роснефть». Участниками соревнований стали шесть команд — около 300 спортсменов дочерних предприятий Роснефти из Украины, Саратова, Брянска, Усинска, Москвы, Орла и Рязани.

На церемонии открытия удачи командам пожелал генеральный директор АО «РНПК» Алексей Демахин.

«Желаю участникам соревнований, судейскому составу, тренерам и болельщикам получить удовольствие от спортивных баталий, укрепить физическое здоровье с тем, чтобы после возвращения в свои регионы добиваться больших трудовых успехов на благо своих предприятий и компании в целом», — сказал он.

По словам зампредседателя профсоюзной организации АО «РНПК» Александра Макарова, спортсменов в компании поддерживают круглый год.

«По всем видам спорта есть тренеры, которые специально работают с командами, знают особенности спортсменов и целенаправленно готовят их к соревнованиям. На самом предприятии, к примеру, прошла локальная спартакиада по тем же видам спорта, что и сейчас на корпоративной. Лучших и выставили. Надеемся на победу», — рассказал Макаров.

Оператор технологических установок РНПК Станислав Фролченко также выразил надежду на победу: «Несмотря на то, что мы работаем по сменам, мы находим свободное время, чтобы уделить внимание спорту и тренировкам. Хочется победить, чтобы коллеги порадовались за нас».

В ходе зонального тура нефтяники будут соревноваться в мини-футболе, волейболе, баскетболе, легкой атлетике, силовом двоеборье (гиря/ядро), двоеборье (бильярд/боулинг), настольном теннисе, шахматах, перетягивании каната.

Команды-победители в общекомандном зачете получат кубки и дипломы. Обладатели 1 и 2 мест в сентябре поедут в Сочи и поборются за победу в финальном туре XV летней Спартакиаде НК «Роснефть».

© RZN.info

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