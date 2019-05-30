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16:45, 30 мая 2019 690

В Рязани наградили победителей открытого кубка по подводному плаванию

В Рязани наградили победителей открытого кубка по подводному плаванию

В воскресенье, 26 мая, в Рязани прошел Открытый кубок города по подводному спорту в дисциплинах фридайвинга. Участниками соревований стали 29 спортсменов.

Кубок посвятили 20-летию группы компаний PARADIVE — организации, которая развивает подводный спорт и известна за пределами Рязанской области.

Призовой фонд соревнований составил 40 тысяч рублей. Медали и кубки получили семь спортсменов, показавших лучшие результаты в разных дисциплинах.

«Апноэ — статическое», мужчины:

  • 1 место — Владимир Фролов;
  • 2 место — Максим Мошнин;
  • 3 место — Денис Гусев.

«Апноэ — статическое», женщины:

  • 1 место — Наталья Чалова;
  • 2 место — Татьяна Чалова.

«Апноэ — динамическое», мужчины:

  • 1 место — Дмитрий Ершов;
  • 2 место — Сергей Тимаков;
  • 3 место — Роман Орлов.

«Апноэ — динамическое», женщины:

  • 1 место — Анна Миронова;
  • 2 место — Татьяна Чалова;
  • 3 место — Алина Ананьина.

«Апноэ — динамическое в ластах», мужчины:

  • 1 место — Роман Воробьев;
  • 2 место — Андрей Голованов;
  • 3 место — Иван Виданов.

«Апноэ — динамическое в ластах», женщины:

  • 1 место — Елена Васильева;
  • 2 место — Алина Ананьина;
  • 3 место — Наталья Чалова.

«Апноэ — динамическое в классических ластах», мужчины:

  • 1 место — Роман Орлов;
  • 2 место — Дмитрий Ершов;
  • 3 место — Алексей Денисов.

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