В Рязани наградили победителей открытого кубка по подводному плаванию

В воскресенье, 26 мая, в Рязани прошел Открытый кубок города по подводному спорту в дисциплинах фридайвинга. Участниками соревований стали 29 спортсменов.
Кубок посвятили 20-летию группы компаний PARADIVE — организации, которая развивает подводный спорт и известна за пределами Рязанской области.
Призовой фонд соревнований составил 40 тысяч рублей. Медали и кубки получили семь спортсменов, показавших лучшие результаты в разных дисциплинах.
«Апноэ — статическое», мужчины:
- 1 место — Владимир Фролов;
- 2 место — Максим Мошнин;
- 3 место — Денис Гусев.
«Апноэ — статическое», женщины:
- 1 место — Наталья Чалова;
- 2 место — Татьяна Чалова.
«Апноэ — динамическое», мужчины:
- 1 место — Дмитрий Ершов;
- 2 место — Сергей Тимаков;
- 3 место — Роман Орлов.
«Апноэ — динамическое», женщины:
- 1 место — Анна Миронова;
- 2 место — Татьяна Чалова;
- 3 место — Алина Ананьина.
«Апноэ — динамическое в ластах», мужчины:
- 1 место — Роман Воробьев;
- 2 место — Андрей Голованов;
- 3 место — Иван Виданов.
«Апноэ — динамическое в ластах», женщины:
- 1 место — Елена Васильева;
- 2 место — Алина Ананьина;
- 3 место — Наталья Чалова.
«Апноэ — динамическое в классических ластах», мужчины:
- 1 место — Роман Орлов;
- 2 место — Дмитрий Ершов;
- 3 место — Алексей Денисов.