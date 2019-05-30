В Рязани пройдет первый чемпионат по мини-футболу среди театров под названием «Вся наша жизнь — игра». Об этом рассказали на пресс-конференции в театре кукол в четверг, 30 мая, где провели официальную жеребьевку турнира.
Чемпионат посвятят Году театра и 80-летию регионального отделения Союза театральных деятелей России.
Команды поделят на две группы, в каждой из которых будет по шесть человек и от двух до четырех игроков на замене. Игра будет состоять из двух таймов по десять минут с перерывом в пять минут.
«Мы очень рады сыграть для рязанцев не только на сцене, но и на поле. Мы видим этот чемпионат как симбиоз театрального искусства и спорта», — сказал директор театра кукол Константин Кириллов.
Президент футбольного клуба «Рязань» Дмитрий Малахов пообещал приложить максимум усилий для честной и красивой игры.
Начало соревнований запланировано на 17:00 в понедельник, 3 июня, на стадионе «Олимпиец».