Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:31, 30 мая 2019 622

В Рязани пройдет первый чемпионат по мини-футболу среди театров

В Рязани пройдет первый чемпионат по мини-футболу среди театров

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В Рязани пройдет первый чемпионат по мини-футболу среди театров под названием «Вся наша жизнь — игра». Об этом рассказали на пресс-конференции в театре кукол в четверг, 30 мая, где провели официальную жеребьевку турнира.

Чемпионат посвятят Году театра и 80-летию регионального отделения Союза театральных деятелей России.

Команды поделят на две группы, в каждой из которых будет по шесть человек и от двух до четырех игроков на замене. Игра будет состоять из двух таймов по десять минут с перерывом в пять минут.

«Мы очень рады сыграть для рязанцев не только на сцене, но и на поле. Мы видим этот чемпионат как симбиоз театрального искусства и спорта», — сказал директор театра кукол Константин Кириллов.

Президент футбольного клуба «Рязань» Дмитрий Малахов пообещал приложить максимум усилий для честной и красивой игры.

Начало соревнований запланировано на 17:00 в понедельник, 3 июня, на стадионе «Олимпиец».

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
13:31, 30 мая 2019
В Рязани пройдет первый чемпионат по мини-футболу среди театров
13:08, 29 мая 2019
На зональный тур летней Спартакиады «Роснефти» в РНПК приехали около 300 спортсменов
10:40, 29 мая 2019
ФК «Рязань» проиграл в прощальном матче Олега Елисеева
10:13, 27 мая 2019
Тульский «Арсенал» завершил сезон на шестом месте чемпионата России по футболу
8:35, 27 мая 2019
Сборная Финляндии обыграла Канаду в финале чемпионата мира по хоккею
Все новости
Новости
Архив
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
15:16, 16 мая 2019 41 916
Любимов осмотрел отреставрированное здание бывшего ликеро-водочного завода
19:59, 16 мая 2019 24 095
Рязанская мэрия прокомментировала ситуацию с «площадкой-призраком» в Лесопарке 2
19:23, 16 мая 2019 18 784
Рязанские следователи начали проверку строительства «площадки-призрака» после поручения главы СК 8
15:10, 23 мая 2019 17 951
Под дождем. В день последнего звонка Любимов посетил линейку в рязанской школе
21:34, 25 мая 2019 17 009
В Рязани выбрали победителя девятого областного фестиваля «Во!СемьЯ!»
Все новости
Голосования

Какое летнее мероприятие вы ждете больше всего?

Окончание опроса: 8.06.2019
Архив голосований