«Зенит» досрочно стал пятикратным чемпионом России по футболу

«Зенит» досрочно завоевал звание чемпиона России по футболу. Это произошло вечером 4 мая, за три тура до окончания первенства страны.
Клуб из Санкт-Петербурга сыграла вничью 1:1 в Грозном с местным «Ахматом» и набрала 58 очков в 27 играх.
Ближайший преследователь «Зенита» и прошлогодний чемпион — московский «Локомотив» — проиграл 0:2 на выезде тульскому «Арсеналу», оставшись на втором месте с 49 очками.
До окончания турнира, уже в статусе чемпиона, Зениту предстоит сыграть с ЦСКА (12 мая), «Ростовом» (19 мая) и «Енисеем» (26 мая).
Фото пресс-службы ФК «Зенит»