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10:35, 5 мая 2019 2175

«Зенит» досрочно стал пятикратным чемпионом России по футболу

«Зенит» досрочно стал пятикратным чемпионом России по футболу

«Зенит» досрочно завоевал звание чемпиона России по футболу. Это произошло вечером 4 мая, за три тура до окончания первенства страны.

Клуб из Санкт-Петербурга сыграла вничью 1:1 в Грозном с местным «Ахматом» и набрала 58 очков в 27 играх.

Ближайший преследователь «Зенита» и прошлогодний чемпион — московский «Локомотив» — проиграл 0:2 на выезде тульскому «Арсеналу», оставшись на втором месте с 49 очками.

До окончания турнира, уже в статусе чемпиона, Зениту предстоит сыграть с ЦСКА (12 мая), «Ростовом» (19 мая) и «Енисеем» (26 мая).

Фото пресс-службы ФК «Зенит»

© RZN.info

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