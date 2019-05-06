«Десатницы» упустили победу в Краснодаре. Видео

«Десатницы» сыграли вничью в Краснодаре. В четверг, 2 мая, матч «Рязани-ВДВ» и «Кубаночки» завершился со счетом 2:2.
В первом тайме зрители забитых мячей не увидели. Во втором счет открыли хозяева с пенальти. Спустя пять минут Наталья Перепечина со штрафного сравняла счет, а затем Екатерина Завадкина реализовала выход один на один. Хозяевам удалось отыграться на 89-й минуте.
«Рязань-ВДВ» осталась на втором месте и отстает от лидера — ЦСКА — на четыре очка.
Следующий матч «десантницы» сыграют в среду, 8 мая, против «Чертаново». Начало в 18:30.
Фото «Рязань-ВДВ»