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10:25, 6 мая 2019 564

«Десатницы» упустили победу в Краснодаре. Видео

«Десатницы» упустили победу в Краснодаре. Видео

«Десатницы» сыграли вничью в Краснодаре. В четверг, 2 мая, матч «Рязани-ВДВ» и «Кубаночки» завершился со счетом 2:2.

В первом тайме зрители забитых мячей не увидели. Во втором счет открыли хозяева с пенальти. Спустя пять минут Наталья Перепечина со штрафного сравняла счет, а затем Екатерина Завадкина реализовала выход один на один. Хозяевам удалось отыграться на 89-й минуте.

«Рязань-ВДВ» осталась на втором месте и отстает от лидера — ЦСКА — на четыре очка.

Следующий матч «десантницы» сыграют в среду, 8 мая, против «Чертаново». Начало в 18:30.

Фото «Рязань-ВДВ»

© RZN.info

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