Прокурор запросил реальные сроки для Кокорина и Мамаева

Прокурор запросил реальные сроки для футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом пишут «
Спортсменов обвиняют по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Заседание прошло в Пресненском суде Москвы 6 мая.
Для Кокорина гособвинение попросило 1 год 6 месяцев лишения свободы, для Мамаева — 1 год и 5 месяцев. По мнению прокурора, исправление спортсменов возможно только при реальном заключении, оснований для условного наказания нет.
Фото из Instagram Александра Кокорина