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20:52, 6 мая 2019 941

Прокурор запросил реальные сроки для Кокорина и Мамаева

Прокурор запросил реальные сроки для Кокорина и Мамаева

Прокурор запросил реальные сроки для футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом пишут «Известия».

Спортсменов обвиняют по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Заседание прошло в Пресненском суде Москвы 6 мая.

Для Кокорина гособвинение попросило 1 год 6 месяцев лишения свободы, для Мамаева — 1 год и 5 месяцев. По мнению прокурора, исправление спортсменов возможно только при реальном заключении, оснований для условного наказания нет.

Фото из Instagram Александра Кокорина

© RZN.info

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