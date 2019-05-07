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13:14, 7 мая 2019 394

Экс-футболистка «Рязани-ВДВ» сможет судить матчи ФНЛ

Экс-футболистка «Рязани-ВДВ» сможет судить матчи ФНЛ

Экс-футболистка «Рязани-ВДВ» Анастасия Пустовойтова сможет судить матчи ФНЛ. Об этом сообщает сайт Sports.ru со ссылкой на главу департамента судейства РФС Александра Егорова.

Тот отметил, что Пустовойтова уже обслуживала профессиональные матчи с участием мужчин в ПФЛ и на кубке ФНЛ.

«Она сдала полностью мужской тест на сборах, она прогрессирует. Говорить о РПЛ пока рано, но если все будет идти хорошо, то на следующий год мы внесем ее в список арбитров, которые могут судить в ФНЛ», — сказал Егоров.

Напомним, с 2000 по 2003 год Пустовойтова играла за «Рязань-ТНК» и становилась чемпионом России.

Ранее ее назначили на финал женской Лиги чемпионов.

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