В Академии тенниса имени Озерова прошла официальная церемония открытия юниорского теннисного турнира ITF 2й категории «Кубок Озерова — Ростех», который продлится до 11 мая.
Академия принимает этот турнир уже в четвертый раз. В этом году на кортах выступят 159 спортсменов из восьми стран: Беларусь, Узбекистан, Казахстан, Нидерланды, Чехия, Армения, Украина и Россия.
Участников и гостей турнира поприветствовал губернатор Рязанской области Николай Любимов.
На церемонии открытия также присутствовали министр спорта Владислав Фролов, вице-президент Федерации тенниса России Владимир Лазарев, президент Федерации тенниса Рязанской области Оксана Любимова, директор турнира Анатолий Коршунов, директор Академии тенниса имени Озерова Антон Князев и почетные гости турнира.
Для собравшихся выступили полуфиналистка телепроекта «Голос. Дети 2019» Мария Тюрютикова, рекордсмен мира по футбольному фристайлу Руслан Немировский и участница проекта «Новая звезда» Оксана Алешина.
«Этот турнир — поистине знаковое событие в мире юниорского тенниса. За его созданием стоит большая работа волонтеров, организаторов и спонсоров, без которых он был бы невозможен, — рассказали в пресс-службе академии. — Надеемся, что теннисисты покажут достойную игру, и желаем всем удачи!»