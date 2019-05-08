Рязанскую фигуристку Александру Трусову номинировали на звание лучшего молодого спортсмена Европы в зимних видах спорта. Об этом сообщил
На награду также претендуют немецкая сноубордистка Анника Софи Морган, австрийская горнолыжница Магдалена Эггер, словацкая шорт-трекистка Петра Руснакова и венгерский шорт-трекист Аттила Талабош.
Обладателя объявят на семинаре ЕОК 18-19 мая в Вене.
Победитель получит 15 тысяч евро, занявшие второе и третье места — 8 тысяч евро, четвертое и пятое — 3 тысячи.
Напомним, Александра Трусова