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14:37, 8 мая 2019 933

Трусову номинировали на звание лучшего молодого спортсмена Европы

Трусову номинировали на звание лучшего молодого спортсмена Европы

Фото: Ru.wikipedia.org

Рязанскую фигуристку Александру Трусову номинировали на звание лучшего молодого спортсмена Европы в зимних видах спорта. Об этом сообщил сайт Европейских олимпийских комитетов (ЕОК).

На награду также претендуют немецкая сноубордистка Анника Софи Морган, австрийская горнолыжница Магдалена Эггер, словацкая шорт-трекистка Петра Руснакова и венгерский шорт-трекист Аттила Талабош.

Обладателя объявят на семинаре ЕОК 18-19 мая в Вене.

Победитель получит 15 тысяч евро, занявшие второе и третье места — 8 тысяч евро, четвертое и пятое — 3 тысячи.

Напомним, Александра Трусова выиграла юниорский чемпионат мира, а также первенство страны среди юниоров.

© RZN.info

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