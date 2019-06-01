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16:24, 1 июня 2019 348

Футболистки «Рязани-ВДВ» не смогли обыграть аутсайдера чемпионата России

Футболистки «Рязани-ВДВ» не смогли обыграть аутсайдера чемпионата России

В субботу, 1 июня, состоялся матч девятого тура Чемпионата России между красноярским «Енисеем» и ЖФК «Рязань-ВДВ».

Встреча завершилась ничьей 1:1 — на гол Анастасии Грининой рязанская команда ответила мячом сербского легионера Александры Лазаревич.

Это уже шестая ничья в сезоне для «десантниц». В случае победы «Локомотива» в вечернем матче, отрыв от первого места составит уже десять очков.

«Енисей» забил первый гол и набрал первые очки с середины апреля, но остается на последнем месте.

Фото пресс-службы ЖФК «Енисей»

© RZN.info

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