Футболистки «Рязани-ВДВ» не смогли обыграть аутсайдера чемпионата России

В субботу, 1 июня, состоялся матч девятого тура Чемпионата России между красноярским «Енисеем» и ЖФК «Рязань-ВДВ».
Встреча завершилась ничьей 1:1 — на гол Анастасии Грининой рязанская команда ответила мячом сербского легионера Александры Лазаревич.
Это уже шестая ничья в сезоне для «десантниц». В случае победы «Локомотива» в вечернем матче, отрыв от первого места составит уже десять очков.
«Енисей» забил первый гол и набрал первые очки с середины апреля, но остается на последнем месте.
Фото пресс-службы ЖФК «Енисей»