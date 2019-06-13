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13:45, 13 июня 2019 444

В Рязани наградили победителей Чемпионата России по ралли-кроссу. Фото

В Рязани наградили победителей Чемпионата России по ралли-кроссу. Фото

В выходные, 8-9 июня, на автоспортивном комплексе «Атрон» прошел второй этап Чемпионата России по ралли-кроссу. Его участниками стали 66 спортсменов из разных городов России.

В самом многочисленном классе «Национальный» соревновались 30 пилотов. Места распределились следующим образом:

  • первое место — Егор Санин;
  • второе место — Даниил Слепов;
  • третье место — Андрей Петухов.

Для тех, кто в этом дивизионе занял с 13 по 20 места, подготовили дополнительный заезд «Кубок Атрона». Здесь места распределились следующим образом:

  • первое место — Николай Шабанов;
  • второе место — Анатолий Щербак;
  • третье место — Игорь Шемякин.

В классе «Д2-Юниор» места распределились следующим образом:

  • первое место — Рустам Фатхутдинов;
  • второе место — Амирхан Файзрахманов;
  • третье место — Станислав Иллерицкий.

Во время заезда в дивизионе «Д2Н» Александр Жаворонков перевернулся во втором повороте и не смог продолжить борьбу в финале. В итоге места распределились следующим образом:

  • первое место — Михаил Путятин;
  • второе место — Олег Жаворонков;
  • третье место — Альберт Гайнуллин.

В классе «Супер-1600» после первого поворота Раис Минниханов догнал своего соперника Евгения Ушмаева и отправил в отбойник. В результате Ушмаев не смог продолжить борьбу, а Минниханова сняли с заездов. Места распределились следующим образом:

  • первое место — Кирилл Коноплев;
  • второе место — Вячеслав Дыко;
  • третье место — Александр Климашин.

Завершились соревнования заездом полноприводных автомобилей дивизиона «Суперавто». Места распределились следующим образом:

  • первое место — Раис Минниханов;
  • второе место — Игорь Плотников;
  • третье место — Владимир Захаров.

Следующий этап чемпионата также пройдет на автоспортивном комплексе «Атрон» в июле. Фото Марка Шишкина

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