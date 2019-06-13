В Рязани наградили победителей Чемпионата России по ралли-кроссу. Фото

В выходные, 8-9 июня, на автоспортивном комплексе «Атрон» прошел второй этап Чемпионата России по ралли-кроссу. Его участниками стали 66 спортсменов из разных городов России.
В самом многочисленном классе «Национальный» соревновались 30 пилотов. Места распределились следующим образом:
- первое место — Егор Санин;
- второе место — Даниил Слепов;
- третье место — Андрей Петухов.
Для тех, кто в этом дивизионе занял с 13 по 20 места, подготовили дополнительный заезд «Кубок Атрона». Здесь места распределились следующим образом:
- первое место — Николай Шабанов;
- второе место — Анатолий Щербак;
- третье место — Игорь Шемякин.
В классе «Д2-Юниор» места распределились следующим образом:
- первое место — Рустам Фатхутдинов;
- второе место — Амирхан Файзрахманов;
- третье место — Станислав Иллерицкий.
Во время заезда в дивизионе «Д2Н» Александр Жаворонков перевернулся во втором повороте и не смог продолжить борьбу в финале. В итоге места распределились следующим образом:
- первое место — Михаил Путятин;
- второе место — Олег Жаворонков;
- третье место — Альберт Гайнуллин.
В классе «Супер-1600» после первого поворота Раис Минниханов догнал своего соперника Евгения Ушмаева и отправил в отбойник. В результате Ушмаев не смог продолжить борьбу, а Минниханова сняли с заездов. Места распределились следующим образом:
- первое место — Кирилл Коноплев;
- второе место — Вячеслав Дыко;
- третье место — Александр Климашин.
Завершились соревнования заездом полноприводных автомобилей дивизиона «Суперавто». Места распределились следующим образом:
- первое место — Раис Минниханов;
- второе место — Игорь Плотников;
- третье место — Владимир Захаров.
Следующий этап чемпионата также пройдет на автоспортивном комплексе «Атрон» в июле. Фото Марка Шишкина