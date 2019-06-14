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22:48, 14 июня 2019 359

Авалян покинул пост главного тренера ФК «Рязань»

Авалян покинул пост главного тренера ФК «Рязань»

ФК «Рязань» не продлил контракт с главным тренером Гарником Аваляном и его помощником Валерием Бахмутовым. Об этом сообщила клубная пресс-служба.

«Тренерский тандем Гарник Авалян и Валерий Бахмутов покидает ФК „Рязань“. Трудовые отношения с тренерами не продлены», — говорится в сообщении.

Справка

Гарник Авалян руководил рязанскими командами:

  • 2002 — 2006 гг. («Рязань-Агрокомплект»);
  • 2008 — 2010 гг. (ФК «Рязань»);
  • 2013 — июнь 2019 гг. (ФК «Рязань»).

В 2005 году команда финишировала на втором месте Первенства страны. Новых медалей пришлось ждать 10 лет.

Результаты в первенстве России среди клубов ПФЛ:

  • «серебро» в сезоне 2014-2015;
  • «бронза» в сезоне 2015-2016;
  • «бронза» в сезоне 2017-2018.

В Кубке России ФК «Рязань» впервые в своей истории вышел в 1/8 финала.

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