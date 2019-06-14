Авалян покинул пост главного тренера ФК «Рязань»

ФК «Рязань» не продлил контракт с главным тренером Гарником Аваляном и его помощником Валерием Бахмутовым. Об этом сообщила клубная пресс-служба.
«Тренерский тандем Гарник Авалян и Валерий Бахмутов покидает ФК „Рязань“. Трудовые отношения с тренерами не продлены», — говорится в сообщении.
Справка
Гарник Авалян руководил рязанскими командами:
- 2002 — 2006 гг. («Рязань-Агрокомплект»);
- 2008 — 2010 гг. (ФК «Рязань»);
- 2013 — июнь 2019 гг. (ФК «Рязань»).
В 2005 году команда финишировала на втором месте Первенства страны. Новых медалей пришлось ждать 10 лет.
Результаты в первенстве России среди клубов ПФЛ:
- «серебро» в сезоне 2014-2015;
- «бронза» в сезоне 2015-2016;
- «бронза» в сезоне 2017-2018.
В Кубке России ФК «Рязань» впервые в своей истории вышел в 1/8 финала.