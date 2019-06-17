На соревнования по мотокроссу в Скопин приехали спортсмены из двадцати регионов. Итоги

В выходные, 15 и 16 июня в Скопине прошли Чемпионат и Первенство ЦФО по мотокроссу. Их посвятили маршалу Советского Союза Бирюзову, пишет издательство «
Участниками соревнований стали спортсмены более чем из двадцати регионов России. Рязанскую область представили команды из Скопина и Сасова.
За два дня болельщики увидели заезды на мотоциклах класса 50, 65, 85, 125, 250 кубических сантиметров.
В результате победителями стали:
- Святослав Простяков (Брянская область);
- Игорь Герасимов (Мытищи);
- Михаил Лебедев (Нижний Новгород);
- Егор Скоробогатов (Нижний Новгород);
- Егор Фролов (Калуга);
- Георгий Валякин (Краснодар);
- Игорь Елагин (Брянск).
В номинации «Самый юный участник» награду получил семилетний Григорий Корюков из Рябинска.