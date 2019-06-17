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13:22, 17 июня 2019 345

На соревнования по мотокроссу в Скопин приехали спортсмены из двадцати регионов. Итоги

На соревнования по мотокроссу в Скопин приехали спортсмены из двадцати регионов. Итоги

Фото: Издательство «Пресса»

В выходные, 15 и 16 июня в Скопине прошли Чемпионат и Первенство ЦФО по мотокроссу. Их посвятили маршалу Советского Союза Бирюзову, пишет издательство «Пресса».

Участниками соревнований стали спортсмены более чем из двадцати регионов России. Рязанскую область представили команды из Скопина и Сасова.

За два дня болельщики увидели заезды на мотоциклах класса 50, 65, 85, 125, 250 кубических сантиметров.

В результате победителями стали:

  • Святослав Простяков (Брянская область);
  • Игорь Герасимов (Мытищи);
  • Михаил Лебедев (Нижний Новгород);
  • Егор Скоробогатов (Нижний Новгород);
  • Егор Фролов (Калуга);
  • Георгий Валякин (Краснодар);
  • Игорь Елагин (Брянск).

В номинации «Самый юный участник» награду получил семилетний Григорий Корюков из Рябинска.

© RZN.info

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