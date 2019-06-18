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8:29, 18 июня 2019 578

ФК «Рязань» подписал контракт с новым главным тренером

ФК «Рязань» подписал контракт с новым главным тренером

ФК «Рязань» возглавил Виктор Навоченко. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

17 июня наставник приехал в Рязань для оформления необходимых документов. 18 июня его представят коллективу и он приступит к тренировочному процессу.

Виктор Навоченко родился 21 августа 1970 года. Воспитанник белгородской школы футбола, полузащитник, мастер спорта России. За свою карьеру игрока выступал за «Металлург» из Старого Оскола, «Энергомаш» и «Салют» из Белгорода, калининградскую «Балтику», «Факел-Воронеж», камышинский «Текстильщик», ЦСКА. В сезонах 2004 и 2005 годов он защищал цвета команды «Рязань-Агрокомплект».

В качестве главного тренера Виктор Навоченко несколько лет руководил тверской «Волгой», а также возглавлял белгородский «Энергомаш». В минувшем сезоне Навоченко входил в тренерский штаб курского «Авангарда».

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