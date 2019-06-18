В рязанской академии тенниса рассказали о наградах воспитанниц на зарубежных турнирах

В рязанской Академии тенниса имени Озерова рассказали об успехах воспитанниц, выступающих на зарубежных турнирах. По словам представителей академии, в этом году коренные рязанки Василисса Куприянова и Анастасия Брешенкова стали активно занимать пьедесталы на различных европейских соревнованиях.
В частности, Василисса Куприянова взяла два «серебра» в паре на турнирах Tennis Europe: в марте — на соревнованиях в Финляндии, в мае — в Айзербайджане.
Анастасия Брешенкова завоевала несколько титулов Tennis Europe: парное золото в Беларуси в марте, «золотой дубль» (победа в одиночке и паре) в Италии в июне.
Тенниситки занимаются под руководством главного тренера Елены Брюховец и личного тренера Алексея Юшина.