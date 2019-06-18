Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:05, 18 июня 2019 337

В рязанской академии тенниса рассказали о наградах воспитанниц на зарубежных турнирах

В рязанской академии тенниса рассказали о наградах воспитанниц на зарубежных турнирах

В рязанской Академии тенниса имени Озерова рассказали об успехах воспитанниц, выступающих на зарубежных турнирах. По словам представителей академии, в этом году коренные рязанки Василисса Куприянова и Анастасия Брешенкова стали активно занимать пьедесталы на различных европейских соревнованиях.

В частности, Василисса Куприянова взяла два «серебра» в паре на турнирах Tennis Europe: в марте — на соревнованиях в Финляндии, в мае — в Айзербайджане.

Анастасия Брешенкова завоевала несколько титулов Tennis Europe: парное золото в Беларуси в марте, «золотой дубль» (победа в одиночке и паре) в Италии в июне.

Тенниситки занимаются под руководством главного тренера Елены Брюховец и личного тренера Алексея Юшина.

© RZN.info

adv
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
12:05, 18 июня 2019
В рязанской академии тенниса рассказали о наградах воспитанниц на зарубежных турнирах
8:29, 18 июня 2019
ФК «Рязань» подписал контракт с новым главным тренером
13:22, 17 июня 2019
На соревнования по мотокроссу в Скопин приехали спортсмены из двадцати регионов. Итоги
22:48, 14 июня 2019
Авалян покинул пост главного тренера ФК «Рязань» 1
13:45, 13 июня 2019
В Рязани наградили победителей Чемпионата России по ралли-кроссу. Фото
Все новости
Новости
Архив
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
8:54, 13 июня 2019 21 064
Задержан Сергей Карабасов — СМИ 2
1:46, 13 июня 2019 20 277
Празднование Дня России в Рязани завершилось выступлением «Иванушек» и салютом 4
8:35, 13 июня 2019 12 019
Синоптики предупредили о похолодании до одного градуса
14:58, 8 июня 2019 11 617
В воскресенье в Рязанской области ожидаются дождь и гроза. Прогноз погоды
18:10, 9 июня 2019 11 125
В Рязани на Оке утонул подросток
Все новости
Голосования

Как вы оцениваете качество обслуживания в рязанских больницах?

Окончание опроса: 25.06.2019
Архив голосований