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22:10, 19 июня 2019 203

Олег Елисеев стал тренером ФК «Рязань»

Олег Елисеев стал тренером ФК «Рязань»

Олег Елисеев стал тренером ФК «Рязань». Об этом в среду, 19 июня, сообщила пресс-служба клуба.

Футболист завершил карьеру игрока в минувшем сезоне. На его счету — 600 матчей

С зимы 2019 года Олег Елисеев был помощником тренеров Гарника Аваляна и Валерия Бахмутова.

Напомним, недавно новым главным тренером команды стал Виктор Наводченко.

Фото ФК «Рязань»

© RZN.info

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