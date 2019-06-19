Олег Елисеев стал тренером ФК «Рязань». Об этом в среду, 19 июня, сообщила пресс-служба клуба.
Футболист
С зимы 2019 года Олег Елисеев был помощником тренеров
Напомним, недавно новым главным тренером команды стал
Фото ФК «
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Олег Елисеев стал тренером ФК «Рязань». Об этом в среду, 19 июня, сообщила пресс-служба клуба.
Футболист
С зимы 2019 года Олег Елисеев был помощником тренеров
Напомним, недавно новым главным тренером команды стал
Фото ФК «
© RZN.info
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