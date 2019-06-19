В рязанской академии тенниса рассказали о победах воспитанников на международных турнирах

В Рязанской академии тенниса имени Озерова рассказали о победах воспитанников, которые этим летом выступали на международных турнирах.
Так, Анастасия Гасанова взяла «серебро» женского турнира ITF $25.000, проходившего с 27 мая по 2 июня в Инчхоне (Южная Корея).
«Насте выпала не простая сетка, и каждый матч проходил в упорной борьбе», — рассказали представители академии.
В первом круге Гасанова обыграла представительницу Тайваня Phi-Chi Lee со счетом 6-0, 7-6 (4); во втором — новозеландку Emily Fanning — 3-6, 6-3, 6-4.
В четвертьфинале рязанка встретилась с соотечественницей Дарьей Мишиной, выйдя в полуфинал со счетом 7-6 (3), 7-5. Полуфинал у кореянки Su Jeong Jang выиграла со счетом 2-6, 6-4, 7-5.
Титул спортсменка уступила теннисистке из Южной Кореи Na-Lae Han — 6-3, 6-0.
«На юниорских турнирах ITF и Tennis Europe наши спортсмены также активно показывают результаты», — отметили в академии.
Екатерина Хайрутдинова успешно отыграла серию из двух турниров ITF Grade 5 в Бишкеке, завоевав на одном из них парное золото, а на другом — свой первый одиночный титул ITF.
Ева Гарцева была близка к «золотому дублю» на прошедшем в Черногории турнире ITF Grade 5: спортсмека завоевала парное золото, но в финале одиночки уступила представительнице Сербии (Lola Radivojevic) 6-3, 6-4.
Анастасия Брешенкова и Елизавета Масная завоевали парный титул турнира Tennis Europe до 14 лет, проходившего в Италии. На этом же турнире Анастасия Брешенкова завоевала свой первый в карьере одиночный титул Tennis Europe.
«Такие результаты особенно показательны в рамках осуществляемого в академии проекта экспериментальной инновационной площадки по подготовке теннисистов в парном разряде. Вся деятельность осуществляется под непосредственным руководством директора Антона Князева и главного тренера Елены Брюховец», — заключили представители академии.