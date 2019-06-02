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8:36, 2 июня 2019 555

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхем» в финале Лиги Чемпионов

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхем» в финале Лиги Чемпионов

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхем» в финале Лиги Чемпионов. Матч прошел в субботу, 1 июня.

Финальный свисток зафиксировал счет 0:2.

«Ливерпуль» вышел вперед в самом начале встречи: уже на 25-й секунде судья назначил пенальти в ворота лондонского клуба, который уверено реализовал Салах. Второй гол ливерпульцы забили в концовке встречи — на 87-й минуте мяч в сетку ворот отправил Дивок Ориги.

Английский клуб играл в финале второй раз подряд. Год назад подопечные Юргена Клоппа проиграли мадридскому «Реалу».

Это шестая в истории «Ливерпуля» победа в главном европейском турнире — предыдущая была одержана четырнадцать лет назад, в 2005 году.

Фото Матч ТВ

© RZN.info

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