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21:08, 2 июня 2019 380

Рязанский борец завоевал первое место на фестивале «Православие и спорт»

Рязанский борец завоевал первое место на фестивале «Православие и спорт»

Фото: Издательство «Пресса»

Рязанец Олег Кострюков завоевал первое место на фестивале «Православие и спорт». Он является воспитанником клуба единоборств имени благоверного князя Александра Невского «Сила Духа», сообщил сайт епархии.

Фестиваль проводили в московском музее-заповеднике «Коломенское» в субботу, 1 июня. Его приурочили к десятилетию служения патриарха Кирилла. Кроме соревнований и марафона на пять дистанций, участников ждали мастер-классы (ремесленные и по бою на мечах), конференции и беседы с писателем и телеведущим протоиерем Андрем Ткачевым и председателем Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимиром Легойдой.

«Как признаются рязанцы, посетить все площадки им не удалось — настолько насыщенной была программа. Но зато успели сделать главное: хорошо выступить и обогатиться новым опытом, и в плане спортивных навыков, и с пользой для души», — отметили в епархии.

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