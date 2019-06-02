Рязанский борец завоевал первое место на фестивале «Православие и спорт»

Рязанец Олег Кострюков завоевал первое место на фестивале «Православие и спорт». Он является воспитанником клуба единоборств имени благоверного князя Александра Невского «Сила Духа»,
Фестиваль проводили в московском музее-заповеднике «Коломенское» в субботу, 1 июня. Его приурочили к десятилетию служения патриарха Кирилла. Кроме соревнований и марафона на пять дистанций, участников ждали мастер-классы (ремесленные и по бою на мечах), конференции и беседы с писателем и телеведущим протоиерем Андрем Ткачевым и председателем Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимиром Легойдой.
«Как признаются рязанцы, посетить все площадки им не удалось — настолько насыщенной была программа. Но зато успели сделать главное: хорошо выступить и обогатиться новым опытом, и в плане спортивных навыков, и с пользой для души», — отметили в епархии.